Москва17 нояВести.Продажа бензина и дизельного топлива ограничена на автозаправочных станциях в Пензенской области, сообщил губернатор региона Олег Мельниченко в мессенджере МАХ.
Решением Оперативного штаба Пензенской области на территории региона с сегодняшнего дня и до особого распоряжения введены ограничения по продаже горючего для физических и юридических лиц. Автомобильного бензина — не более 50 литров на одно транспортное средство, дизтоплива — не более 200 литровнаписал глава региона
При этом запрещается отпуск топлива в канистры.
Мельниченко уточнил, что подобные меры необходимы, чтобы поддерживать стабильность на внутреннем рынке топливно-энергетических ресурсов.