Мельниченко: ограничения на продажу топлива введены на АЗС Пензенской области

В Пензенской области ограничат продажу топлива Мельниченко: ограничения на продажу топлива введены на АЗС Пензенской области

Москва17 ноя Вести.Продажа бензина и дизельного топлива ограничена на автозаправочных станциях в Пензенской области, сообщил губернатор региона Олег Мельниченко в мессенджере МАХ.

Решением Оперативного штаба Пензенской области на территории региона с сегодняшнего дня и до особого распоряжения введены ограничения по продаже горючего для физических и юридических лиц. Автомобильного бензина — не более 50 литров на одно транспортное средство, дизтоплива — не более 200 литров написал глава региона

При этом запрещается отпуск топлива в канистры.

Мельниченко уточнил, что подобные меры необходимы, чтобы поддерживать стабильность на внутреннем рынке топливно-энергетических ресурсов.