Запрет на продажу бензина в канистры установили в Нижегородской области В Нижегородской области ввели лимит 40 литров на заправку бензина

Москва1 ноя Вести.В Нижегородской области ввели ограничения по продаже бензина на одну заправку и установили запрет на отпуск бензина в канистры, сообщает ТАСС. По дизелю ограничений нет.

Такое решение для обеспечения стабильной работы АЗС принял региональный штаб.

Установлен лимит отпуска бензина до 40 литров на один автомобиль за одну заправку на автозаправочных станциях, расположенных на территории Нижегородской области сказано в сообщении

В регионе также усилен контроль за соблюдением схемы заправки "чет-нечет" в зависимости от даты и госномера автомобиля.

Власти призвали водителей не создавать ажиотаж и заправлять автомобиль по мере необходимости - система снабжения регионом топливом работает устойчиво.

Ранее губернатор Глеб Никитин сообщил об уничтожении ночью и утром 1 ноября над Нижегородской областью более 100 дронов противника. Погибших при атаке ВСУ нет, пострадала женщина, находящаяся во время атаки в автомобиле. Значительные повреждения получили промышленное предприятие в Кстовском районе, а также объекты гражданской инфраструктуры. Также нарушено энергоснабжение ряда частных домов, его уже частично восстановили.

Следственный комитет РФ возбудил дело о теракте.