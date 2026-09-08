Baza: у жителя Перми сгорел Land Rover спустя 4 дня после покупки с рук

В Перми мужчина купил подержанный Land Rover, который сгорел через 4 дня Baza: у жителя Перми сгорел Land Rover спустя 4 дня после покупки с рук

Москва8 сен Вести.Житель Перми остался без подержанного Land Rover через четыре дня после его приобретения. Об этом сообщает канал Baza.

Мужчина приобрел Freelander II 2007 года за 800 000 рублей. Продавец уверял, что в истории внедорожника не было ДТП. Покупатель отдал машину в автосалон на проверку – там подвоха не выявили.

Спустя четыре дня из-под капота авто повалил дым – моторный отсек выгорел. Только после этого обладатель иномарки проверил ее историю – в ней нашлось четыре аварии.

Теперь мужчине предстоит возвращение денег после обмана продавцом. Для этого он уже нанял юриста.