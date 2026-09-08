Москва8 сенВести.Житель Перми остался без подержанного Land Rover через четыре дня после его приобретения. Об этом сообщает канал Baza.
Мужчина приобрел Freelander II 2007 года за 800 000 рублей. Продавец уверял, что в истории внедорожника не было ДТП. Покупатель отдал машину в автосалон на проверку – там подвоха не выявили.
Спустя четыре дня из-под капота авто повалил дым – моторный отсек выгорел. Только после этого обладатель иномарки проверил ее историю – в ней нашлось четыре аварии.
Теперь мужчине предстоит возвращение денег после обмана продавцом. Для этого он уже нанял юриста.