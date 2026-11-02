Москва2 ноя Вести.В Перми нашли мертвым известного шоумена Николая Малкова. Тело обнаружили в его квартире после того, как он несколько дней не выходил на связь. Близкие уверены, что речь может идти об убийстве. Об этом 59.RU рассказала его подруга Ирина Зыкова.

В дом мужчины полицейские проникли 2 ноября, в понедельник, после того, как знакомые забили тревогу.

Коля не выходил на связь с пятницы, а это ему не свойственно... Мы думаем, что его избили и оставили в квартире. Овчарку Альму, верную защитницу Николая, нашли запертой на балконе. Она бы не дала его в обиду считает женщина

По ее словам, возбуждать уголовное дело в СК не будут, указывая, что нельзя говорить именно о преступлении, а "смерть имеет неустановленный характер". При этом друзья настаивают, что видели характерные следы на теле Малкова.