В Перми задержали экс-участника "Дома-2" по делу о краже выплат у бойцов СВО Экс-участник "Дома-2 " Наумов стал фигурантом дела о краже выплат у бойцов СВО

Москва30 окт Вести.В Перми сотрудники полииции задержали Андрея Наумова - бывшего участника телепроекта "Дом-2". Его подозревают в хищении выплат у контрактников, участвующих в специальной военной операции. Об этом сообщает 59.RU в Telegram.

Первую часть группы, которая обманом забирала деньги у участников СВО, задержали в июле текущего года. Схема, по которой действовали мошенники, была следующей: жителям Прикамья предлагали подписать контракт с Министерством обороны, обещая за вознаграждение место в тыловых подразделениях. После этого преступники получали доступ к картам, на которые перечисляли выплаты, и снимали средства. Тех, кто отказывался, запугивали и применяли силу. В итоге злоумышленники присвоили порядка 19 миллионов рублей.

Правоохранителям позднее удалось задержать еще одного участника ОПГ - Андрея Наумова из Краснодарского края.

Позднее задержали еще одного участника группы… Им оказался Андрей Наумов из Краснодарского края, засветившийся в телепроекте "Дом-2" говорится в публикации

Десять лет назад он был участником телестройки на канале ТНТ: появился в эфире в декабре 2016 года, рассказывал, что занимает должность заместителя директора фирмы и зарабатывает до 500 тысяч рублей. Но уже в январе 2017 года он исчез из программы - его задержали сотрудники полиции по подозрению в вымогательстве.