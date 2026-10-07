На фасаде дома Путина в Петербурге появилась цитата президента о счастье

В Петербурге художник создал мурал с цитатой Владимира Путина о счастье На фасаде дома Путина в Петербурге появилась цитата президента о счастье

Москва7 окт Вести.В Санкт-Петербурге на фасаде дома в Басковом переулке, где прошли детские годы президента России Владимира Путина, ко дню рождения главы государства появился мурал художника Филиппа Дульмаченко с цитатой о любви и семье. Об этом рассказал сам автор.

Надпись гласит: "Что касается секрета семейного счастья – это любовь". Эту фразу Владимир Путин произнес в декабре 2020 года во время своей большой ежегодной пресс-конференции.

Идея рисунка заключалась в следующем: дом, семья, любовь – вещи, из которых для многих и складывается само ощущение счастья. Слова Владимира Владимировича … , по-моему, здесь подходят больше всего приводит слова Дульмаченко газета "Взгляд"

Отмечается, что площадь работы составляет около 200 кв. м., она создана в рамках проекта "Счастье – это…".

Владимир Путин родился 7 октября 1952 года в Ленинграде. 7 октября 2026 года президенту исполняется 74 года.