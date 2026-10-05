Москва5 окт Вести.Любовь родителей к своему ребенку должна заключаться не в "целовании во все места", а в формировании его личности. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в День учителя на встрече с педагогами-лауреатами всероссийских профессиональных конкурсов.

Президент напомнил о высказывании классиков педагогической школы, которые заявляли, что нет неспособных детей, есть только те, которых недостаточно любили.

Классики нашей педагогической школы говорили, что нет неспособных детей, нет каких-то злых детей. Есть дети, которым не дали достаточно любви, недолюбили. Но что такое родительская любовь, кроме целования всех частей тела? заявил Путин

Он подчеркнул, что настоящая родительская любовь должна привести к формированию личности человека.

Ранее Путин призвал обеспечить детям в РФ равный доступ к качественному образованию. Он обратил внимание на то, что в достижении этой цели поможет качественная работа государства вместе с бизнесом.