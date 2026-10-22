В Петербурге осудили условно главу стройфирмы за гибель рабочего Из-за гибели рабочего на стройплощадке в Петербурге главу фирмы осудили условно

Москва22 окт Вести.В Петербурге суд вынес приговор Александру Костылеву, которого признали виновным в нарушении правил безопасности при ведении строительных работ, из‑за чего погиб человек (ч. 2 ст. 216 УК РФ). Об этом сообщает Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

В конце июля 2026 года Костылев отвечал за строительные работы на объекте и не обеспечил должную безопасность при работах на высоте. В частности, не проконтролировал соблюдение правил охраны труда и техники безопасности.

В результате, один из рабочих упал с высоты и скончался от тяжелых травм — у него были множественные переломы и повреждения внутренних органов.

Суд пришел к выводу, что гибель рабочего напрямую связана с халатностью Костылева: он должен был предвидеть риск падения, но не принял нужных мер.

Костылев вину признал. Уголовное дело рассмотрено в особом порядке. Судом учтено, что Костылев заплатил сестре потерпевшего 3 000 000 рублей и принес извинения говорится в сообщении пресс-службы

Александру Костылеву назначили 1 год и 6 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года. Ему запретили заниматься строительной деятельностью — в том числе реконструкцией и ремонтом жилых домов и помещений — на 2 года и 10 месяцев.