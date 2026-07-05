В Петербурге скончалась писательница Ирада Берг Искусствовед и писательница Ирада Берг скончалась в Петербурге

Москва5 июл Вести.В Петербурге на 54-м году жизни скончалась писательница, член Союза писателей, Ирада Берг (Вовненко). Об этом сообщает Комитет по культуре Санкт-Петербурга.

Ушла из жизни искусствовед, писательница Ирада Тофиковна Берг (Вовненко) говорится в сообщении

В качестве искусствоведа Ирада Берг принимала участие в проекте восстановления Янтарной комнаты. В 2006 году написала первую книгу для детей "Волшебный калейдоскоп. Путешествие Петьки в страну Историю". Она принимала активное участие в деятельности Исаакиевского собора и с 2013 года руководила отделом внешних связей и культурных проектов ГМП "Исаакиевский собор".