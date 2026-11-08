Экс-военкома Бажимова судят по обвинению во взятках в Петербурге

В Петербурге судят экс-военкома, связанного со схемой набора в ЧВК "Ястреб" Экс-военкома Бажимова судят по обвинению во взятках в Петербурге

Москва8 ноя Вести.В Санкт-Петербурге начался судебный процесс над бывшим военкомом Выборгского района полковником Александром Бажимовым, сообщает "Коммерсант". Ему вменяется получение взяток за фиктивное трудоустройство контрактников.

По версии следствия. фигурант замешан в схеме набора добровольцев в ЧВК "Ястреб" Алексея Марущенко, получившего срок за целую серию тяжких преступлений.

Суд в Санкт-Петербурге приступил к рассмотрению уголовного дела в отношении бывшего военкома Выборгского района города полковника Александра Бажимова… Военком, по материалам дела, получил 500 тыс. руб. от представителя муниципальной дорожной компании за фиктивное трудоустройство вербуемых в ЧВК контрактников, что давало возможность получения компенсаций и налоговых послаблений говорится в сообщении ведомства в мессенджере MAX

Предположительно, показание против Бажимова дал гендиректор ООО "Частная военная компания "Ястреб" Дмитрий Антонов. По его словам, при помощи военкома он получил кабинет в администрации района, где принимал новобранцев. Силовики считают, что потом он отводил мужчин в военный комиссариат, те заключали контракты, а после их устраивали в дорожную компанию АО "Коломяжское".

Также с ситуацией вокруг ЧВК "Ястреб" может быть связан генерал-майор Александр Дембицкий, который, по данным правоохранителей, за взятку в 4 млн рублей позволил Марущенко фактически руководитель штурмовыми подразделениями.