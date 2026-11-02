Москва2 ноя Вести.Следственные органы передали в военный суд Курска материалы уголовного дела, возбужденного в отношении генерал-майора Александра Дембицкого по обвинению в получении 4 млн рублей в качестве взятки. Об этом сообщает "Коммерсант".

Главное военное следственное управление Следственного комитета РФ завершило расследование уголовного дела в отношении 53-летнего Александра Дембицкого, который возглавлял 44-й армейский корпус Ленинградского военного округа. Ему вменяется в вину получение взятки в особо крупном размере и превышение должностных полномочий из корыстной заинтересованности говорится в сообщении СМИ

По версии следствия, за денежное вознаграждение Дембицкий позволил основателю ЧВК "Ястреб" Алексею Марущенко фактически руководить штурмовыми подразделениями. Эту версию правоохранителям озвучил сам Марущенко, который, по версии следствия, в 2024-2025 годах продавал военнослужащим "особые условия" прохождения службы, что в реальности не предоставлялись. Таким образом пострадали порядка 90 бойцов. Те, кто критиковал руководство ЧВК, подвергались избиениям и пыткам.

В августе 2026-го Марущенко приговорили к 18 годам колонии строгого режима.