Около 130 мотогонщиков выйдут на трассу "От Камчатки до Крыма" в Петропавловске

В Петропавловске стартовали соревнования по мотокроссу "От Камчатки до Крыма" Около 130 мотогонщиков выйдут на трассу "От Камчатки до Крыма" в Петропавловске

Москва19 сен Вести.Всероссийские соревнования по мотокроссу "От Камчатки до Крыма" открылись в Петропавловске-Камчатском, сообщила пресс-служба правительства региона в мессенджере МАХ.

Маленькие спортсмены уже соревнуются на камчатской трассе написали там

Уточняется, что на трассу в 1,5 км выйдут порядка 130 человек из 12 регионов страны, в том числе Москвы, Санкт-Петербурга, Московской Сахалинской, Магаданской, Амурской и Свердловской областей, Краснодарского, Хабаровского, Камчатского и Приморского краев, а также из крымской Ялты.

В открытии участвовали коллектив "Школьные годы", балет "Альфа" и камчатские вокалисты. После награждения и торжественного закрытия соревнований в 19.00 на главной сцене выступит Валерия BearWolf. Мероприятия завершатся фейерверком.