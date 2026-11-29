Двое подростков попали под машину, перебегая дорогу на "красный" в Петрозаводске

В Петрозаводске двое подростков попали под машину, перебегая дорогу на "красный" Двое подростков попали под машину, перебегая дорогу на "красный" в Петрозаводске

Москва29 ноя Вести.В Петрозаводске на проспекте Ленина двое подростков перебегали дорогу на красный свет светофора и попали под машину. Об этом сообщила пресс-служба МВД по Республике Карелия.

ДТП произошло на проспекте Ленина 28 ноября около 21.44.

По предварительной информации полиции, двое 17-летних юношей перебегали дорогу на запрещающий сигнал светофора. На них наехал легковой автомобиль. В ДТП пострадали двое несовершеннолетних пешеходов, один из них госпитализирован уточняется в канале ведомства в MAX

Сотрудники Госавтоинспекции выясняют все обстоятельства ДТП.