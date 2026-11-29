Москва29 нояВести.В Петрозаводске на проспекте Ленина двое подростков перебегали дорогу на красный свет светофора и попали под машину. Об этом сообщила пресс-служба МВД по Республике Карелия.
ДТП произошло на проспекте Ленина 28 ноября около 21.44.
По предварительной информации полиции, двое 17-летних юношей перебегали дорогу на запрещающий сигнал светофора. На них наехал легковой автомобиль. В ДТП пострадали двое несовершеннолетних пешеходов, один из них госпитализировануточняется в канале ведомства в MAX
Сотрудники Госавтоинспекции выясняют все обстоятельства ДТП.