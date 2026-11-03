В подмосковном Клину произошел технологический сбой на сетях теплоснабжения Специалисты устраняют технологический сбой на сетях теплоснабжения в Клину

Москва3 ноя Вести.Аварийные бригады устраняют технологический сбой на сетях теплоснабжения в подмосковном Клину, работы ведутся на пересечении улицы Гайдара и Ленинградского шоссе, сообщил в своем MAX-канале глава округа Василий Власов.

Он лично выехал на место. Ремонт ведут специалисты "Газпром теплоэнерго".

Специалисты обнаружили место прорыва, ремонтно-восстановительные работы ведутся без остановок написал градоначальник

Он подчеркнул, что делается все для устранения последствий в кратчайшие сроки и возобновления подачи горячего водоснабжения и отопления в штатном режиме в дома и социальные объекты.