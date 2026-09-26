Москва26 сенВести.В Польше украинские беженцы рисуют нацистскую символику в общественных местах, рассказал представитель подпольного движения Stop Grave РИА Новости.
Представители движения передали агентству фотографии соответствующих граффити.
Из Варшавы и Люблина приходят фотографии художеств переехавших в Польшу украинских поклонников УПА (признана в РФ экстремистской и запрещена - прим. ред.)рассказал собеседник
По его словам, украинские беженцы "обзывают" общественные места - подземные переходы, улицы - именем украинского националиста Евгения Коновальца. Рядом с ним также написан лозунг неонацистов - комбинация цифр, в которую зашифрованы нацистские приветствия и имя Гитлера (комбинация внесена Минюстом в перечень экстремистских материалов).
Причиной этих поступков являются "постоянные стычки с поляками", пояснил собеседник агентства.