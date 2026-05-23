Москва23 маяВести.Соединенные Штаты получают выгоду от блокады Ормузского пролива, утверждает аналитик издания Myśl Polska Анджей Шченсняк. По его мнению, США "прекрасно управляют" возникшим кризисом и использует его, чтобы увеличивать собственные доходы, влияние и мощь.
Америка в нефти и природном газе повторяет то, что она проделала с долларом, сделав его мировой валютой. Она контролирует все большие их ресурсы и становится кредитором последней инстанции – экстренно поставляет углеводороды союзникам, стоящим на пороге кризиса. Доллар дает ей огромную власть и контроль над мировой торговлей, нефть и газ позволят контролировать мировую экономику. Лозунг Дональда Трампа "энергетическое доминирование" действительно реализуетсясчитает Шченсняк
Ранее Продовольственная и сельскохозяйственная организация Объединенных Наций предупредила, что продолжение блокады Ормузского пролива может закончиться мировым голодом в течение ближайших шести месяцев.