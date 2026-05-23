В Польше заявили, что США обернули себе на пользу блокаду Ормузского пролива Myśl Polska: США умело используют блокаду Ормузского пролива для своей выгоды

Москва23 мая Вести.Соединенные Штаты получают выгоду от блокады Ормузского пролива, утверждает аналитик издания Myśl Polska Анджей Шченсняк. По его мнению, США "прекрасно управляют" возникшим кризисом и использует его, чтобы увеличивать собственные доходы, влияние и мощь.

Америка в нефти и природном газе повторяет то, что она проделала с долларом, сделав его мировой валютой. Она контролирует все большие их ресурсы и становится кредитором последней инстанции – экстренно поставляет углеводороды союзникам, стоящим на пороге кризиса. Доллар дает ей огромную власть и контроль над мировой торговлей, нефть и газ позволят контролировать мировую экономику. Лозунг Дональда Трампа "энергетическое доминирование" действительно реализуется считает Шченсняк

Ранее Продовольственная и сельскохозяйственная организация Объединенных Наций предупредила, что продолжение блокады Ормузского пролива может закончиться мировым голодом в течение ближайших шести месяцев.