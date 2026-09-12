В Португалии предложили ЕС платить пастухам за выпас "пожарных коз" Минсельхоз Португалии призвал ЕС финансировать выпас коз для защиты от пожаров

Москва12 сен Вести.Министр сельского хозяйства Португалии Жозе Фернандеш призвал Евросоюз выделить в рамках долгосрочного бюджета средства на оплату работы пастухов, которые будут выпасать животных, в частности коз, в районах с высоким риском лесных пожаров. Об этом пишет газета Politico.

Речь идет о козах, овцах и коровах, которые, по замыслу португальских властей, должны поедать кустарники и тем самым создавать естественные противопожарные полосы. Сейчас Португалия финансирует такую работу самостоятельно.

У министра сельского хозяйства Португалии есть жгучее желание касательно следующего долгосрочного бюджета ЕС – больше коз говорится в материале

В Politico отметили, что использование животных для профилактики распространения лесных пожаров в этом году одобрила Европейская комиссия. Ученые подтвердили эффективность такого подхода, а в нескольких регионах Испании выпас уже помог сдержать распространение огня.

Летом этого года лесные пожары охватили несколько европейских стран на фоне высоких температур. Сильнее всего от стихии пострадали Испания, Португалия, Франция, Италия и Греция.