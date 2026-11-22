От взрыва газа в доме во Владикавказе повреждено 40 квартир

В поврежденном доме во Владикавказе 40 квартир не пригодны для жилья От взрыва газа в доме во Владикавказе повреждено 40 квартир

Москва22 ноя Вести.В поврежденном от взрыва газа доме во Владикавказе из 54 квартир сорок нуждаются в восстановлении. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Предварительно 40 из 54 квартир пострадали в результате взрыва газа в МКД по ул. Курсантов-Кировцев говорится в сообщении

Оценку ущерба последствий взрыва начала проводить муниципальная комиссия. Специалисты администрации осмотрели все квартиры и составили акты по потере имущества первой необходимости.

На месте взрыва продолжаются аварийно-восстановительные работы.

Ранее сообщалось, что жителям поврежденного подъезда предоставлено 40 временных квартир.