Семьям погибших при взрыве газа во Владикавказе выплатят по 1 млн руб.

Родные погибших при взрыве газа во Владикавказе получат по 1 млн руб. Семьям погибших при взрыве газа во Владикавказе выплатят по 1 млн руб.

Москва22 ноя Вести.Власти Владикавказа начали принимать заявления на получение единовременной материальной помощи для пострадавших после взрыва в жилом доме на улице Курсантов-Кировцев, семьи погибших получат по 1 миллиону рублей. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Так, в качестве единовременной материальной помощи на каждого пострадавшего предусмотрено 10 тысяч рублей, по 50 тысяч – за утрату имущества первой необходимости и частичную утрату имущества, 100 тысяч – за полную утрату имущества первой необходимости.

От 200 до 400 тысяч рублей получившим вред здоровью с учетом степени тяжести... 1 млн рублей членам семей погибших говорится в сообщении

Документы для оформления материальной помощи в связи с утратой имущества необходимо в течение 30 дней. Родственники погибших могут обратиться за выплатой в течение шести месяцев со дня введения режима ЧС, добавили в администрации.

Инцидент в жилом доме произошел днем 21 ноября, погибли два человека, еще двое пострадали, одного из них госпитализировали в тяжелом состоянии. Также повреждены 40 квартир. В городе введен режим ЧС муниципального уровня.