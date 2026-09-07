Москва7 сенВести.Пострадавшие в ДТП в Тогучинском районе госпитализированы в четыре больницы, сообщил министр здравоохранение региона Ростислав Заблоцкий.
Он принял участие на оперативном совещании в правительстве региона в понедельник.
Пострадавшие госпитализированы в четыре медицинских учреждения, их состояние разной степени тяжести - от средней степени до одного крайне тяжелогосказал министр
Он уточнил, что всего было госпитализировано 11 человек.
В Тогучинском районе 5 сентября произошло ДТП с участием грузовика и микроавтобуса. По предварительной информации, в аварии пострадали 12 человек, в том числе двое малолетних детей. Погиб водитель микроавтобуса. Возбуждены два уголовных дела.