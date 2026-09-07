Пострадавший в ДТП в Новосибирской области находится в тяжелом состоянии

В правительстве Новосибирской области рассказали о состоянии пострадавших в ДТП Пострадавший в ДТП в Новосибирской области находится в тяжелом состоянии

Москва7 сен Вести.Пострадавшие в ДТП в Тогучинском районе госпитализированы в четыре больницы, сообщил министр здравоохранение региона Ростислав Заблоцкий.

Он принял участие на оперативном совещании в правительстве региона в понедельник.

Пострадавшие госпитализированы в четыре медицинских учреждения, их состояние разной степени тяжести - от средней степени до одного крайне тяжелого сказал министр

Он уточнил, что всего было госпитализировано 11 человек.

В Тогучинском районе 5 сентября произошло ДТП с участием грузовика и микроавтобуса. По предварительной информации, в аварии пострадали 12 человек, в том числе двое малолетних детей. Погиб водитель микроавтобуса. Возбуждены два уголовных дела.