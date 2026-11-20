В Приангарье арестованы браконьеры, ловившие сапсанов для продажи иностранцам Суд арестовал браконьеров, поймавших двух сапсанов в Иркутской области

Москва20 ноя Вести.В Иркутской области суд отправил под стражу двоих обвиняемых в незаконной добыче краснокнижных птиц. Об этом сообщает СУ СКР по региону.

По версии следствия, браконьеры поймали двух сапсанов, которые отнесены к особо ценным видам диких птиц, в сентябре 2026 года. Какое-то время они держали пернатых у себя, а после перевезли в село Хомутово, где планировали продать иностранным коллекционерам. Сделать это они не успели, так как были задержаны силовиками.

В автомобиле фигурантов обнаружены различные приспособления для отлова птиц. В ходе обыска по местам жительства обвиняемых следователями регионального управления СК также были обнаружены специальные средства и приспособления для охоты… Фигурантам избрана мера пресечения в виде заключения под стражу говорится в сообщении ведомства в мессенджере MAX

Сапсанов изъяли и выпустили на волю.