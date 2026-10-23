Во время сбора дикорастущей конопли в ЕАО задержаны шестеро мужчин Шестеро мужчин задержаны в ЕАО во время сбора дикорастущей конопли

Москва23 окт Вести.Сотрудники полиции задержали шестерых мужчин в Ленинском районе Еврейской автономной области во время сбора дикорастущей конопли. Как сообщила пресс-служба регионального УМВД России, теперь им грозит до 10 лет лишения свободы.

Сотрудники уголовного розыска МО МВД России "Ленинский" при силовой поддержке бойцов Росгвардии задержали шестерых жителей Биробиджана и Хабаровского края в возрасте от 25 до 42 лет, собиравших в поле дикорастущую коноплю. Злоумышленники были обнаружены в окрестностях села Воскресеновка, где успели заготовить себе мешки с растительной массой общим весом свыше 4,2 кг говорится в канале ведомства на платформе MAX

Как уточнили в полиции, задержанные не были знакомы друг с другом до момента встречи на поле и дали схожие показания. Каждый из них приехал в район для сбора конопли для личного употребления. Возбуждено пять уголовных дел по ч. 2 ст. 228 УК РФ о незаконном приобретении, хранении и перевозке наркосодержащих растений без цели сбыта в крупном размере.