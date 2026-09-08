Четверо забайкальцев арестованы за сбор конопли в лесу Лагерь по сбору конопли развернули в забайкальском лесу четверо мужчин

Москва8 сен Вести.Сотрудники подразделения по контролю за оборотом наркотиков МО МВД России "Акшинский" задержали четверых ранее судимых жителей Карымского округа в возрасте от 38 до 56 лет, которые занимались заготовкой наркотиков в лесу возле села Тохтор, сообщила пресс-служба УМВД России по Забайкальскому краю в мессенджере МАХ.

Полицейские задержали наркодельцов на месте преступления – глухой чаще, где они развернули полноценный полевой лагерь по сбору дикорастущей конопли и ее дальнейшей обработки. Там правоохранители обнаружили палатки и все необходимое для длительного проживания на природе написали в пресс-службе

По предварительным данным, в течение нескольких дней четверка заготовила шесть полимерных мешков с коноплей массой порядка 80 кг. Также у них изъята десятилитровая канистра с жидкостью темно-зеленого цвета, приспособления для производства наркотиков и два автомобиля.

Экспертиза показала, что в изъятом содержится свыше 45 кг марихуаны, а также более одного килограмма гашишного масла.

Возбуждено уголовное дело, все четверо задержанных отправлены в СИЗО.