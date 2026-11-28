Полиция начала проверку данных о подростках, забравшихся на вышку сотовой связи

В Приморье подростки забрались на вышку сотовой связи, полиция начала проверку Полиция начала проверку данных о подростках, забравшихся на вышку сотовой связи

Москва28 ноя Вести.В городе Артем Приморского края полиция организовала проверку сообщений в социальных сетях о забравшихся на вышку сотовой связи подростках. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД России.

В ходе мониторинга социальных сетей выявлена публикация о том, что подростки взломали замки и забрались на вышку сотовой связи, расположенную на улице Херсонской в городе Артеме. Сотрудниками полиции проводятся проверочные мероприятия говорится в канале ведомства в MAX

В настоящее время устанавливаются личности участников инцидента и все обстоятельства инцидента.