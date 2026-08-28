Дептранс: в пятницу будет временно недоступно движение транспорта у "Лужников"

В пятницу возле "Лужников" перекроют ряд улиц из-за концерта Дептранс: в пятницу будет временно недоступно движение транспорта у "Лужников"

Москва28 авг Вести.В пятницу, 28 августа, в районе спортивного стадиона "Лужники" в Москве будет недоступно движение транспорта. Об этом сообщает Дептранс.

Сегодня будет временно недоступно движение транспорта на ряде улиц в районе спортивной арены "Лужники" в связи с проведением концерта написано в канале ведомства

Ограничения начнут действовать с 8.00 и до окончания мероприятия на съезде с Хамовнического Вала на улицу Доватора. А с 20.00 и до окончания концерта – на участках улиц Савельева, Доватора, 10-летия Октября, 3-й Фрунзенской, Ефремова и Трубецкой, в Проектируемом проезде №2309, в переулке Хользунова и на дублере Комсомольского проспекта.

На всех указанных участках ограничений также уже запрещена парковка. Запрет действует до конца концерта.