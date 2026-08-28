Москва28 авгВести.В пятницу, 28 августа, в районе спортивного стадиона "Лужники" в Москве будет недоступно движение транспорта. Об этом сообщает Дептранс.
Сегодня будет временно недоступно движение транспорта на ряде улиц в районе спортивной арены "Лужники" в связи с проведением концертанаписано в канале ведомства
Ограничения начнут действовать с 8.00 и до окончания мероприятия на съезде с Хамовнического Вала на улицу Доватора. А с 20.00 и до окончания концерта – на участках улиц Савельева, Доватора, 10-летия Октября, 3-й Фрунзенской, Ефремова и Трубецкой, в Проектируемом проезде №2309, в переулке Хользунова и на дублере Комсомольского проспекта.
На всех указанных участках ограничений также уже запрещена парковка. Запрет действует до конца концерта.