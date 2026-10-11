Москва11 октВести.В районе Солнцево, на улице Юлиана Семенова, 8А, открылась школа для 1200 учеников. Об этом рассказал мэр Москвы Сергей Собянин.
Образовательное учреждение стало частью развивающегося образовательного кластера, рядом с ним уже работают школа и два детсада, при этом строится еще один образовательный комплекс для 500 учеников и 250 воспитанников.
Недалеко от реки Сетуньки открылась школа для 1200 учеников … Кроме учебных кабинетов, в школе есть пространства для занятий шахматами и акварельной живописью, хореографический зал, медиатека и робокласс … Территорию вокруг школы озеленили и благоустроили: оборудовали пешеходные дорожки, зону для тихого отдыха, площадки для подвижных игр и для мероприятийнаписал Собянин в своем канале в мессенджере МАХ
Во внешней отделке использованы цветные навесные панели, а также фасад с крупным остеклением, который позволит естественному свету свободно проникать в здание.