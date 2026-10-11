В районе Солнцево в Москве открылась школа для 1,2 тыс. учеников Собянин: в районе Солнцево открылась школа для 1200 учеников

Москва11 окт Вести.В районе Солнцево, на улице Юлиана Семенова, 8А, открылась школа для 1200 учеников. Об этом рассказал мэр Москвы Сергей Собянин.

Образовательное учреждение стало частью развивающегося образовательного кластера, рядом с ним уже работают школа и два детсада, при этом строится еще один образовательный комплекс для 500 учеников и 250 воспитанников.

Недалеко от реки Сетуньки открылась школа для 1200 учеников … Кроме учебных кабинетов, в школе есть пространства для занятий шахматами и акварельной живописью, хореографический зал, медиатека и робокласс … Территорию вокруг школы озеленили и благоустроили: оборудовали пешеходные дорожки, зону для тихого отдыха, площадки для подвижных игр и для мероприятий написал Собянин в своем канале в мессенджере МАХ

Во внешней отделке использованы цветные навесные панели, а также фасад с крупным остеклением, который позволит естественному свету свободно проникать в здание.