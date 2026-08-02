Москва2 авгВести.В результате атак Вооруженных сил Украины в Энергодаре с 27 апреля погибли 15 граждан. Об этом сообщил генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев в беседе с журналистами.
Он также рассказал, что свыше 50 граждан получили ранение.
Всего с 27 апреля — начала эскалации вокруг Энергодара — погибло 15 горожан, 51 было раненоуточнил гендиректор госкорпорации
Накануне сообщалось, что в результате украинской атаки на город-спутник Запорожской АЭС Энергодар погибла пожилая женщина. Отмечалось, что под ударом ВСУ оказался пятиэтажный жилой дом на проспекте Строителей. Боевики запустили БПЛА по гражданскому объекту.