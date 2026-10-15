В РФ 5G-смартфоны обяжут поддерживать алгоритм "Кузнечик" с 2032 года РБК: Минцифры обяжет 5G-смартфоны с 2032 года поддерживать алгоритм "Кузнечик"

Москва15 окт Вести.С 2032 года 5G-смартфоны могут обязать поддерживать российский криптографический алгоритм "Кузнечик". Соответствующее предложение выдвинуло Минцифры, пишет РБК со ссылкой на проект приказа ведомства о требованиях к применению абонентских терминалов стандарта 5G. Подлинность документа подтвердили два источника на телеком-рынке.

"Кузнечик" – это российский блочный шифр, который применяется для защиты данных в электронной подписи, защищенных каналах связи и госинформсистемах. Алгоритм разрабатывали при участии Центра защиты информации и специальной связи ФСБ и компании "ИнфоТеКс". В сетях 5G его обозначают как NEA7 и NIA7 – для шифрования данных и для контроля их целостности соответственно.

Минцифры предлагает сделать использование алгоритмов NEA7 и NIA7 обязательным в устройствах абонентов. Защита трафика должна обеспечиваться средствами криптографической защиты информации (СКЗИ) класса не ниже КС3 – этот класс установлен приказом ФСБ. Приказ должен вступить в силу с 1 марта 2027 года, а пункт об обязательности "Кузнечика"– с 1 марта 2032 года говорится в публикации

Уточняется, что срок действия приказа составляет шесть лет. Смартфоны должны будут пройти обязательную процедуру подтверждения соответствия через декларации.

Минцифры подготовило пакет документов к приказу. В их числе – список требований к смартфонам и проект обязательных условий для сетей 5G. Последний описывает принципы работы шифра на стороне сети. В частности, там говорится, что базовая станция обязана использовать "Кузнечик" только тогда, когда его поддерживает подключаемый телефон.