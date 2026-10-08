В РФ предложили убрать бесплатные парковки для посольств недружественных стран НАС попросил Собянина отменить бесплатные парковки для ряда посольств

Москва8 окт Вести.Национальный автомобильный союз (НАС) обратился к мэру Москвы Сергею Собянину с просьбой отменить парковочные привилегии для представителей дипломатических миссий недружественных России государств. Копия обращения есть в распоряжении KP.RU.

В НАС считают, что предоставление отдельного парковочного пространства таким посольствам является необоснованной привилегией и ущемляет интересы российских автомобилистов.

Распоряжением правительства РФ ряд иностранных государств включены в список стран, совершающих в отношении Российской Федерации, российских юридических лиц и физических лиц недружественные действия. В этой связи предоставление посольствам и консульствам ряда обозначенных выше государств выделенного парковочного пространства представляется избыточным указано в письме

Союз предложил демонтировать у таких дипломатических учреждений дорожные знаки 8.9.2 "Стоянка только транспортных средств дипломатического корпуса". По словам авторов обращения, освободившиеся места можно будет использовать для обычных автомобилистов. Кроме того, повысятся доходы бюджета столицы от использования этих парковок.

Правительства этих стран систематически выражают в наш адрес враждебность, причем самыми разными способами. А мы по-прежнему даем их сотрудникам привилегии. На наш взгляд, это – излишняя вежливость. Тем более, она идет в ущерб интересов простых российских автовладельцев приводятся в публикации слова вице-президента НАС Антона Шапарина

Сейчас в списке недружественных России государств числятся 49 стран и территорий.