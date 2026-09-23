В Северной Осетии намерены избавиться от 500 машин, оставленных в Верхнем Ларсе Власти Северной Осетии хотят утилизировать 500 машин, брошенных в Верхнем Ларсе

Москва23 сен Вести.Власти Северной Осетии рассматривают вариант с утилизацией брошенных в Верхнем Ларсе почти 500 автомобилей. Об этом сообщает Mash.

По информации источника, речь идет об автомобилях релокантов, которые были вынуждены бросать машины во время отъезда из РФ. Стоянка пополнялась порядка четырех лет.

С тех пор на обочине дороги к КПП "Верхний Ларс" скопилось около 500 машин. Теперь местная администрация и Росавтодор намерены отсмотреть все единицы транспорта.

После этого пригодные автомобили пустят на переработку, непригодные будут выброшены на свалку.