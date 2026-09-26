В РФ становится больше серийных маньяков, но их задерживают на ранних стадиях Следователь дела Чикатило отметил рост числа маньяков и их раннюю ловлю

Москва26 сен Вести.В России становится больше маньяков. Однако их быстро опознают и задерживают. Такое мнение привел Амурхан Яндиев, следователь дела Андрея Чикатило. Его слова приводит ТАСС.

Серийных убийц меньше не становится, возможно, их даже больше. … Но успокаивает, что их задерживают на ранней стадии заявил он

Причиной роста числа маньяков он назвал расширяющуюся географию и окружающую таких людей социальную среду. А вот количеству задержаний способствуют камеры видеонаблюдения.

Благодаря ним можно отследить то, с кем контактировала жертва и далее вести работу уже по конкретным людям, пояснил он.