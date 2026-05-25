В РГО установили, что перевозил пароход "Князь Горчаков", затонувший в 1906 году

Москва25 мая Вести.Исследователи "Русского географического общества" выдвинули версию о характере груза на борту парохода "Князь Горчаков", который был обнаружен силами Тихоокеанского флота у берегов Приморья.

По словам руководителя секции подводных исследований РГО Алексея Кондратюка, судно выполняло рейс из Одессы и могло доставлять "предметы быта для высокопоставленных чиновников Владивостока".

Согласно анализу документов, в трюмах находились "мебель, картины и другие элементы интерьера", предназначенные для обустройства домов элиты города.

О ценности груза свидетельствует тот факт, что его страховка составляла почти полтора миллиона рублей по ценам начала XX века. Однако специалисты полагают, что органические материалы не уцелели из-за воздействия морской среды.