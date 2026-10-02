В РГПУ объяснили ситуацию со студенткой, отчисленной после трех недель учебы В РГПУ объяснили ситуацию с незачисленной студенткой, взявшей кредит на учебу

Москва2 окт Вести.Студентка РГПУ имени Герцена несколько недель посещала пары в университете, а потом узнала о незачислении. В пресс-службе вуза пояснили, что девушка не прошла конкурс на программу из-за низких баллов, передает ТАСС.

Ранее в СМИ распространилась информация о студентке РГПУ, которая, по ее словам, оформила кредит на учебу, подписала договор о платном обучении и посещала пары. Спустя время девушка узнала, что она не прошла в вуз по конкурсу и потому зачислена не была.

В университете пояснили, что в СМИ распространилась недостоверная информация о зачислении студентки.

Е.С. не была зачислена в университет, так как не прошла конкурс на программу 44.03.04 "Профессиональное обучение (по отраслям)", профиль "Экономическое образование и аналитика данных". Сумма баллов … Е.С. - 166, проходной балл последнего зачисленного абитуриента – 230 отмечается в сообщении

Приказ о зачислении не издавался, так как девушка не прошла по конкурсу, уточнили в вузе. Также было отмечено, что подписание платного договора – это лишь одно из условий для участия в конкурсе на платные места. Со студенткой договор был автоматически расторгнут, все средства ей вернутся.

Как отметили в РГПУ, данные о несвоевременном информировании девушки о незачислении также недостоверны. Соответствующее уведомление ей было направлено 31 августа в личный кабинет абитуриента на "Госуслугах".