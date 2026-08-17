В СПЧ связали недобор в ординатуру медвузов с "кабальным распределением"

Названа причина недобора в ординатуру медицинских вузов В СПЧ связали недобор в ординатуру медвузов с "кабальным распределением"

Москва17 авг Вести.Недобор в ординатуру медицинских вузов связан с "кабальным" распределением выпусков, бюрократией и обязательной отработкой. Об этом говорится в комментарии члена СПЧ, врача Ольги Демичевой, размещенном в официальном Telegram-канале СПЧ.

В сообщении указано, что вакантными из-за обязательной отработки остались сотни бюджетных мест в ординатуре ведущих медвузов страны. В частности, в Первом МГМУ им. И.М. Сеченова свободно 198 бюджетных мест, в РНИМУ им. Пирогова — 289, в РМАНПО — 189, а в ФМБЦ им. Бурназяна — 123 места.

Здесь можно отметить стечение ряда неблагоприятных обстоятельств: девальвация абитуриентских баллов, при которых даже отличные оценки уже не являются гарантией поступления на бюджетное обучение; принудительное “кабальное” распределение выпускников; низкие зарплаты медицинских специалистов отметила Демичева

Также, по ее мнению, на ситуации сказываются требования руководства, протоколы, многочисленные отчеты, проверки, жесткий тайминга и профессиональные риски, при которых любая врачебная ошибка потенциально становится уголовным преступлением. В этой связи большинство будущих врачей пытаются попасть в выгодные и наиболее безопасные сферы, такие как гинекология, дерматовенерология и пластическая хирургия.

В итоге вакантные места либо останутся незанятыми, либо на них придут те, кого мы не хотели бы видеть врачами, оказывающими помощь нам и нашим близким подчеркнула медик

Ранее Министерство здравоохранения РФ утвердило минимальные баллы за Единый государственный экзамен (ЕГЭ), необходимые для поступления в медицинские вузы.