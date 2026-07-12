В Росавиации рассказали, от чего зависит доход бортпроводников Росавиация объяснила зависимость зарплаты бортпроводников от сезона

Москва12 июл Вести.Размер заработной платы бортпроводников в российских авиакомпаниях напрямую зависит от сезона и количества отработанных часов. Об этом в беседе с РИА Новости рассказали в Федеральном агентстве воздушного транспорта (Росавиация).

Заработная плата бортпроводника может "плавать" от месяца к месяцу. В высокий сезон (лето, новогодние праздники) — рейсов больше, часов больше, зарплата соответственно выше, пояснили в ведомстве. По данным Росавиации, на сегодняшний день в отечественных авиакомпаниях трудятся 20,2 тысячи бортпроводников.

Стандартная продолжительность рабочей смены сотрудника не должна превышать восьми часов. В это время закладывается не только сам полёт, но и предполётная подготовка, а также послерейсовые процедуры. При этом воздушное законодательство допускает привлечение экипажа к сверхурочной работе — например, для завершения рейса в случае задержек из-за неблагоприятных погодных условий.