Москва28 окт Вести.Самые короткие названия населенных пунктов в России состоят всего из двух букв, а самое длинное – из 54 букв. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Росреестра.

Среди деревень, сел и поселков минимальная длина названия составляет два символа, в России насчитывается более 50 таких населенных пунктов. Самые распространенные из них: Ям – встречается 12 раз, например, в Московской и Кировской областях, и Яр – 11 населенных пунктов рассказали в Росреестре

Также есть деревни и села с необычными названиями из двух букв: Ик, Ыб, Иж, Ая, Ук и Иг.

Городов с названиями из двух букв в России нет, самые короткие состоят из трех: Бор, Обь, Оса, Оха, Дно, Гай, Буй, Уфа, Аша, Зея, Нея, Реж, Сим, Уяр, Шуя и Южа.

Что же касается наиболее длинных названий, то они чаще всего встречаются у сельских населенных пунктов и состоят из описательных конструкций или составных частей. Рекордсменом среди них является Поселок Центральной усадьбы совхоза "40 лет Великого Октября" в Зарайском районе Московской области. Длина этого названия составляет 54 символа с учетом кавычек.