В США обнаружены пять населенных пунктов с названием Москва и две Волги РИА Новости: в США есть населенные пункты Москва, Волга, Россия и Кремль

Москва28 окт Вести.В США насчитывается пять населенных пунктов с названием Москва, два — с названием Волга, а также поселения Россия, Кремль и Толстой, следует из географических данных страны, изученных РИА Новости.

Населенные пункты с названием Москва расположены в штатах Айдахо, Пенсильвания, Огайо, Теннесси и Канзас. Последний из них, согласно местным историческим сведениям, получил свое имя в результате ошибки: исходно поселение предполагалось назвать Mosco — предположительно в честь испанского исследователя Луиса де Москосо — однако при регистрации почтового отделения к слову добавили букву w, превратив его в Moscow.

Поселок Россия в Огайо носит имя, по написанию совпадающее с наименованием страны — Russia. В Оклахоме расположен Кремль, в Индиане — Ладога; поселения с названием Волга имеются в Айове и Южной Дакоте. Город Толстой в Южной Дакоте назван в честь русского писателя Льва Толстого по предложению историка Доана Робинсона, впоследствии принявшего участие в разработке концепции мемориала президентов США на горе Рашмор.

Одним из наиболее известных американских городов с российским топонимом остается Санкт-Петербург во Флориде. Своим именем он обязан уроженцу Российской империи Петру Дементьеву, известному в США как Питер Деменс: согласно местному преданию, право назвать город он выиграл в споре с деловым партнером и назвал поселение в честь российского Санкт-Петербурга, где провел часть молодости.

Сегодня имя Дементьева носит прибрежный парк Demens Landing. Соседний курортный город Сент-Пит-Бич до 1994 года именовался Санкт-Петербург-Бич, однако сменил название, чтобы избежать путаницы с расположенным рядом Санкт-Петербургом.

Наиболее насыщена российской топонимикой Аляска, до 1867 года входившая в состав Российской империи. Там сохранились названия Головин, Купреянов, Шишмарев, Врангель и Русская Миссия, а также Коцебу и Порт-Хейден — топонимы, связанные с российскими морскими экспедициями и исследователями.