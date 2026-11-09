В России начали применять вакцину от аллергии на березовую пыльцу

В России начали применять вакцину против аллергии на пыльцу березы В России начали применять вакцину от аллергии на березовую пыльцу

Москва9 ноя Вести.В России приступили к применению зарегистрированной вакцины, предназначенной для борьбы с аллергией на пыльцу березы, заявила вице-премьер Татьяна Голикова во время пленарного заседания IV Международного форума природоподобных технологий, проходящего в НИЦ "Курчатовский институт".

Зарегистрирована и начала применяться вакцина от аллергии на пыльцу березы сказала она

Ранее сообщалось, что российская вакцина от аллергии на пыльцу березы "Аллергарда" вызывает очень высокий защитный иммунитет, полностью избавляя от аллергических реакций примерно 25% привитых.