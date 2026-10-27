Москва27 октВести.Отмена США компенсационных пошлин для Марокко не решила проблему цен на удобрения. Об этом заявил президент Российской ассоциации производителей удобрений Андрей Гурьев в интервью Павлу Зарубину для ИС "Вести".
Ранее США временно отменили часть импортных пошлин на продукцию из Марокко в связи с вероятностью угрозы дефицита удобрений. При этом компенсационные сборы на аналогичные российские удобрения были сохранены.
Гурьев уточнил, что послабления для Марокко не повлияли на цены.
После начала конфликта в Ормузе сами Соединенные Штаты были вынуждены отменить и временно приостановить действие компенсационной пошлины, которая распространялась на такую страну, как Марокко. Это тоже крупнейший производитель фосфорных удобренийзаметил он
В принципе, добавил он, это не сильно привело к разгрузке ситуации – и с ценами, и с серой как основному сырью.
Также Андрей Гурьев призвал США приостановить пошлины на российские удобрения.