Эксперт Гурьев: отмена пошлин для Марокко не решила проблему цен на удобрения

В России оценили, как отразилась на ценах отмена пошлин США для Марокко Эксперт Гурьев: отмена пошлин для Марокко не решила проблему цен на удобрения

Москва27 окт Вести.Отмена США компенсационных пошлин для Марокко не решила проблему цен на удобрения. Об этом заявил президент Российской ассоциации производителей удобрений Андрей Гурьев в интервью Павлу Зарубину для ИС "Вести".

Ранее США временно отменили часть импортных пошлин на продукцию из Марокко в связи с вероятностью угрозы дефицита удобрений. При этом компенсационные сборы на аналогичные российские удобрения были сохранены.

Гурьев уточнил, что послабления для Марокко не повлияли на цены.

После начала конфликта в Ормузе сами Соединенные Штаты были вынуждены отменить и временно приостановить действие компенсационной пошлины, которая распространялась на такую страну, как Марокко. Это тоже крупнейший производитель фосфорных удобрений заметил он

В принципе, добавил он, это не сильно привело к разгрузке ситуации – и с ценами, и с серой как основному сырью.

Также Андрей Гурьев призвал США приостановить пошлины на российские удобрения.