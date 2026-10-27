Москва27 окт Вести.Президент Российской ассоциации производителей удобрений Андрей Гурьев в интервью Павлу Зарубину для ИС "Вести" заявил, что США стоило бы временно приостановить действие компенсационной пошлины на российские фосфорные удобрения для стабилизации рынка.

После начала конфликта на Ближнем Востоке и блокировки судоходства через Ормузский пролив США вынуждены были временно приостановить действие компенсационных пошлин на импорт фосфорных удобрений из Марокко. Однако это не решило проблему цен и доступности удобрений, отметил Гурьев.

Поэтому логично было бы самим Соединенным Штатам также временно приостановить действие этой пошлины для российских производителей, да и любых. В конечном итоге, это гуманитарный продукт сказал он

Компенсационная пошлина на ввоз российских фосфорных удобрений в США была введена в апреле 2021 года и неоднократно пересматривалась. После очередного пересмотра в июне текущего года Минторг США установил ставки: 14,64% для "ФосАгро", 24,11% для "Еврохима", 16,64% для прочих российских поставщиков.