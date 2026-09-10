В России рассказали о покушениях на Никиту Хрущева МК: на Никиту Хрущева совершили несколько покушений

Москва10 сен Вести.На бывшего главу СССР Никиту Хрущева после прихода к власти пытались совершить несколько покушений, рассказал портал MK.RU.

Первая угроза Хрущеву возникла весной 1956 года, когда он прибыл в Великобританию с официальным визитом на советском крейсере "Орджоникидзе".

Вахтенный вдруг заметил возле борта неизвестного аквалангиста. Учитывая, что на крейсере находился глава государства, командир корабля немедленно информировал о ЧП начальника охраны Хрущева. Тот приказал своим подчиненным забросать пловца ручными гранатами. Потом было дано распоряжение обследовать днище "Орджоникидзе": вдруг вражеские диверсанты там какую-нибудь пакость оставили. Но корабельные водолазы не нашли ничего подозрительного рассказал журналистам историк флота

Другие два инцидента произошли в 1961 году в Грузии и Москве.

В Грузии сотрудники госбезопасности арестовали четырех жителей республики – Отара Меквабишвили, Абрека Батошвили, Алеко Меладзе – которые планировали напасть на Хрущева в Тбилиси.

Они четко распределили роли: когда процессия во главе с Хрущевым будет двигаться по проспекту Руставели, Меладзе произведет выстрел из пистолета для отвлечения внимания охраны. Воспользовавшись этим, его подельник Отар сможет приблизиться к "объекту" и привести в действие заранее изготовленную бомбу… Прогремевший взрыв вызовет панику, и в возникшей суете у террористов будет шанс скрыться… Сотрудники ГБ сумели раскрыть заговор и сработали на опережение говорится в материале

В Москве же сотрудники КГБ задержали студентов МГУ, которые хотели устранить Хрущева с помощью снайперской винтовки во время его поездки на кабриолете по столице.

Реализовать затею так и не получилось. Неудачливые "советские народовольцы" оказались под арестом: выдал их свой же, струсивший участник заговора сообщил MK.RU

Ранее Минюст России признал иноагентом правнучку Никиты Хрущева Нину. По данным ведомства, она распространяла фейки о решениях властей России, выступала против специальной военной операции и участвовала в создании материалов иноагентов.