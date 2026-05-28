В России рассказали о роли молодых предпринимателей в экономике предложения В Корпорации МСП рассказали о ценности молодежного предпринимательства

Москва28 мая Вести.Молодежное предпринимательство влияет на сферы, которые формируют экономику предложения. Об этом ИС "Вести" заявил гендиректор Корпорации МСП Александр Исаевич.

25 процентов среди общего количества молодых предпринимателей - это те ребята, которые занимаются в реальном секторе экономики. Это IT, НИОКР, технологический проект в связанный с ИИ-ассистентами - то есть это те сферы, которые формируют экономику предложения отметил он

Победитель конкурса "Создай наше" Андрей Федоренко рассказал журналистам специфику своего стартапа.

Мы оптимизируем и цифровизуем заводы страны. У нас есть несколько продуктов. Это и компьютерное зрение для определения брака продукции. У нас есть системы журнал поломок, умный ТОиР (Смарт ТОиР - интеллектуальная система управления для повышения надежности оборудования – прим.ред.), где мы оптимизируем процессы пояснил он

Накануне в Москве на III Форуме молодежного предпринимательства состоялась церемония награждения победителей федерального конкурса "Создай наше".