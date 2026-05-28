Москва28 маяВести.Молодежное предпринимательство влияет на сферы, которые формируют экономику предложения. Об этом ИС "Вести" заявил гендиректор Корпорации МСП Александр Исаевич.
25 процентов среди общего количества молодых предпринимателей - это те ребята, которые занимаются в реальном секторе экономики. Это IT, НИОКР, технологический проект в связанный с ИИ-ассистентами - то есть это те сферы, которые формируют экономику предложенияотметил он
Победитель конкурса "Создай наше" Андрей Федоренко рассказал журналистам специфику своего стартапа.
Мы оптимизируем и цифровизуем заводы страны. У нас есть несколько продуктов. Это и компьютерное зрение для определения брака продукции. У нас есть системы журнал поломок, умный ТОиР (Смарт ТОиР - интеллектуальная система управления для повышения надежности оборудования – прим.ред.), где мы оптимизируем процессыпояснил он
Накануне в Москве на III Форуме молодежного предпринимательства состоялась церемония награждения победителей федерального конкурса "Создай наше".