Житель Ростовской области угнал машину скорой, чтобы уехать в другой город

Москва22 мая Вести.В Ростовской области 32-летний местный житель угнал машину скорой помощи, чтобы доехать на ней до соседнего города. Там мужчина бросил автомобиль на одной из улиц. Об этом сообщает ГУ МВД России по региону.

Преступление произошло в Зимовниковском районе. Фигуранта быстро задержали. В беседе с правоохранителями он рассказал, как решился на преступление.

Как объяснил задержанный, он обнаружил незапертое транспортное средство и решил покататься. Доехав до соседнего города, подозреваемый оставил его на одной из улиц. Полицейские нашли машину и вернули сотрудникам больницы говорится в сообщении источника

Возбуждено уголовное дело, мужчину отпустили под подписку о невыезде.