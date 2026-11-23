В Ростовской области при падении обломков БПЛА возникло возгорание В Красносулинском районе Ростовской области начался пожар из-за обломков БПЛА

Москва23 ноя Вести.В Ростовской области в результате падения фрагментов беспилотника начался пожар. Об этом сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь в мессенджере MAX.

В Красносулинском районе в результате падения обломков БПЛА возникло возгорание написал Юрий Слюсарь

В настоящее время на месте ЧП работают сотрудники экстренных служб. Информацию уточняют.

Минувшей ночью Ростовская область пережила массированную атаку с воздуха. При ее отражении расчеты противовоздушной обороны уничтожили и подавили свыше 80 беспилотных летательных аппаратов в Каменске-Шахтинском, а также в восьми районах: Верхнедонском, Каменском, Красносулинском, Мясниковском, Родионово-Несветайском, Усть-Донецком, Чертковском и Шолоховском.

Глава региона напомнил, что на Дону по-прежнему запрещено снимать беспилотные атаки на фото и видео и публиковать такие материалы в интернете.