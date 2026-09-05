В Ростовской области водитель каршеринга по пути в Сочи насмерть сбил косильщика Водитель каршеринга, направляясь из Москвы в Сочи, насмерть сбил косильщика

Москва5 сен Вести.Водитель Kia Sportage двигался по маршруту Москва – Сочи и на дороге в Ростовской области совершил наезд на пешехода, который косил траву. Об этом сообщили в Telegram-канале Госавтоинспекции Ростовской области.

На опубликованных кадрах видно, что речь идет об арендованной машине.

Установлено, что шофер 1993 года рождения съехал на полосу разделяющую транспортные потоки. После этого он наехал на пешехода 1971 года рождения.

От полученных травм пешеход скончался на месте отмечается в сообщении

Правоохранители устанавливают все обстоятельства происшествия.