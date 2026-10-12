Москва12 октВести.Студент из Киева попытался устроить взрыв автобуса с военнослужащими Вооруженных сил Украины (ВСУ) в городе Ровно на западе Украины. Об этом сообщили в Службе безопасности Украины (СБУ).
По данным следствия, молодой человек установил под транспортным средством самодельное взрывное устройство (СВУ), которое планировал привести в действие дистанционно.
В СБУ утверждают, что целью студента было уничтожение целого подразделения украинской армии во время его отправки к месту постоянной дислокации.
Ранее сообщалось, что в Киевской области полицейские выстрелили в ногу водителю, который пытался скрыться от правоохранителей и отбивался саперной лопатой.