Студент из Севастополя пойдет под суд за госизмену и терроризм

В Севастополе студент передавал украинским спецслужбам сведения о ВС РФ Студент из Севастополя пойдет под суд за госизмену и терроризм

Москва6 ноя Вести.Прокуратура Севастополя утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 20-летнего студента местного вуза, которому вменяют госизмену, незаконный оборот взрывчатки, а также участие в деятельности террористической организации. Об этом сообщили в надзорном ведомстве города.

По версии следствия, молодой человек по своей инициативе через интернет установил конспиративный контакт с представителем украинской спецслужбы и выразил готовность принимать участие в деятельности террористической организации.

В период с августа по октябрь 2025 года он произвел визуальную разведку и фотографирование объектов Вооруженных Сил РФ и передал собранные сведения украинской спецслужбе. Также он передал фотографии агитационно-пропагандистской листовки с символикой террористической организации, распечатанной им из интернета и размещенной на территории Севастополя говорится в сообщении

При обыске у него дома нашли полученные от сотрудника украинской спецслужбы взрывчатое вещество на основе гексогена массой почти 1 килограмм, электродетонатор, устройство для дистанционного подрыва и 3 килограмма компонентов для самостоятельного изготовления взрывчатых веществ.

В отношении него было возбуждено уголовное дело о госизмене, участии в деятельности террористической организации, незаконном приобретении, хранении и перевозке взрывного устройства и взрывчатого вещества, а также покушении на незаконное изготовление взрывчатого вещества.

На время следствия его заключили под стражу.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Южный окружной военный суд для рассмотрения по существу.