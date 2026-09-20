Избиратель проголосовал за себя и за другого человека в Самарской области

В Самарской области на выборах выявили нарушение порядка голосования Избиратель проголосовал за себя и за другого человека в Самарской области

Москва20 сен Вести.В Самарской области один из избирателей проголосовал за двоих: за себя и за другого человека. Об этом стало известно из сообщения на канале избирательной комиссии региона в MAX.

В помещении для голосования зафиксирован факт нарушения порядка голосования: один избиратель проголосовал как за себя, так и за другого избирателя говорится в публикации

В ходе предварительной проверки выяснилось, что бюллетени выдала член участковой избирательной комиссии № 0809, предложенная в состав комиссии от отделения политической партией КПРФ. Ее отстранили от работы на выборах.

Составлен акт, фиксирующий обстоятельства нарушения. Все бюллетени, брошенные в сейф в день события, будут признаны недействительными.