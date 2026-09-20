ТАСС: сбой в системе "стоп-дубль" произошел на участках в Швейцарии

На избирательных участках в Швейцарии произошел сбой системы "стоп-дубль" ТАСС: сбой в системе "стоп-дубль" произошел на участках в Швейцарии

Москва20 сен Вести.В Швейцарии на участках, где проходят выборы в Госдуму РФ, произошел сбой в системе "стоп-дубль", которая предотвращает возможность двойного голосования, работу системы уже удалось восстановить, сообщает ТАСС со ссылкой на избирательную комиссию.

По данным агентства, система "стоп-дубль" перестала работать на российских избирательных участках в Женеве и Берне. Избирательная комиссия заявила, что, возможно, инцидент произошел из-за атаки хакеров.

Позднее работу системы удалось восстановить.

Все снова заработало после временного сбоя отмечается в сообщении

Избирателям в случае двойного голосования грозит штраф.

В Швейцарии работают два участка на выборах в Госдуму РФ – в постпредстве России при ООН в Женеве и в посольстве РФ в Берне.

Более 104 тысяч россиян за рубежом проголосовали на выборах в Госдуму РФ на 12.00 мск, сообщала ИС "Вести" официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.