Суд в Санкт-Петербурге начнет рассмотрение дела о продаже младенцев за границу

В Санкт-Петербурге начнутся слушания по делу о продаже младенцев за границу Суд в Санкт-Петербурге начнет рассмотрение дела о продаже младенцев за границу

Москва27 авг Вести.Суд в Санкт-Петербурге начнет рассмотрение уголовного дела о торговле младенцами, в которых фигурирует четверо обвиняемых. По версии следствия, они продавали иностранцам новорожденных, которых вынашивали суррогатные матери в России. Подробности громкой истории рассказала руководитель объединенной пресс-службы судов города Дарья Лебедева.

Вот такое дело к нам пришло: редкое... о продаже новорожденных детей. Смольнинский районный суд нашего города выслушает Анастасию Семененко, Елену Лебедеву, Наталью Пальченко и Юлию Волкову. Каждой вменяется торговля людьми организованной группой (п.в ч.3 ст.127.1 УК РФ) рассказала Лебедева в своем Telegram-канале

Согласно материалам уголовного дела, организатор преступной схемы - Семененко, которая летом 2019 года являлась гендиректором и главврачом "Гнезис". К своему плану она привлекла акушеров-гинекологов, состоящих в штате клиники.

Обвинение считает, что злоумышленницы искали иностранцев, готовых платить за детей, и женщин, у которых можно приобрести яйцеклетки для оплодотворения, а также тех, кто готов выносить ребенка. Правоохранители считают, что схема работала вплоть до 2022 года, когда вступил в силу закон, предписывающий пользоваться услугами суррогатных матерей исключительно людям в официальном браке.

Предположительно, за три года из страны были вывезены пять новорожденных, все – на территорию Китая. Уточняется, что еще один младенец умер.